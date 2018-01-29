Cengiz’den ‘şeffaflık’ atağı

Resmen göreve başladığı 23 Ocak’tan bu yana günün 16 saatini Türk Telekom Stadı’nda geçiren başkan Cengiz, kulübün mali açıdan ne durumda olduğunu net biçimde ortaya çıkardıktan sonra yol haritasını belirleyecek.

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, kongre öncesinde verdiği ‘şeffaflık’ sözünü yerine getirme yolunda kritik bir hamle yaptı. Resmen göreve başladığı 23 Ocak’tan bu yana her gün ortalama 16 saatini Türk Telekom Stadı’nda geçiren Cengiz, sarı kırmızılı kulübün geçmişe yönelik hesaplarını bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik firmalarına inceletiyor. Futbolculara yapılan ödemeler, sponsorluk anlaşmaları ve ödenen faturalar mercek altına alınmış durumda...

YAPILACAK İŞLER BELİRLENECEK

- Yapılacak bu denetim sayesinde Galatasaray Kulübü’nün mali açıdan ne durumda olduğunu net biçimde ortaya çıkarılacak ve yol haritası belirlenecek.

- Başkan Mustafa Cengiz, elde edilecek bilgileri tüm çıplaklığı ile kamuoyuna duyurarak, ‘şeffaflık’ sözünü yerine getimiş olacak.

Bu arada, Badou Ndiaye’nin daha önce açıklandığı üzere 7.5 milyon Euro’ya değil 12 milyon Euro’ya alındığının ortaya çıkması camiada şok etkisi yaratırken, Cengiz yönetimi, incelemelerin ardından bu konuda bir açıklama yapacak.