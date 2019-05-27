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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Cengiz'den Diagne ve Sinan açıklaması! "Sözleşme yapacak"

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Cengiz'den Diagne ve Sinan açıklaması! "Sözleşme yapacak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının forma sponsoru Nef tarafından Dedeman Otel'de basın mensupları için düzenlenen iftara, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur katıldı.
Mustafa Cengiz, desteğinden dolayı Nef'e teşekkür ederek, "Rakiplerimize saygı içinde, Galatasaray'ın hedefi her zaman en tepedir ve
şampiyonluklardır. Hem bizim hem de gelecek yönetimler için bu mücadele inşallah sonsuza kadar sürecektir." dedi.

Mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemelerinden dolayı seçim kararı alıp almayacaklarına yönelik soru üzerine Cengiz, "Şu anda gelişmeleri bekliyoruz. Galatasaray'ın küllerinden doğan zümrüdüanka kuşu gibi maddi ve sportif anlamda tacını tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz. Bu bağlamda kendi kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Bazen çok ağırımıza giden olaylar oldu. Bizim ilk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet etmek. Sadece buna bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına ve hayrına olduğuna inandığımız her aksiyonu alırız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Senegalli futbolcuları Mbaye Diagne'nin aldığı izinle ülkesine gittiğini belirten Cengiz, "Diagne çok önceden aldı iznini. Çok özel işleri vardı. Memleketine gitmek durumundaydı. Hocamız izin verdi, herhangi bir sorun yok. Sinan da aynı şekilde. Sivasspor maçından önce izin alıp gittiler. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sinan sanırım yeni bir sözleşme yapacak." diye konuştu.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise Galatasaray'ın forma sponsorluğunu üstlenmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, kazanılan şampiyonluk nedeniyle mutluluk olduklarını aktardı.

Timur, yeni dönemde herhangi bir futbolcu transferine sponsor olup olmayacaklarına yönelik soru üzerine, "Sezon içinde de bir ihtiyaç olduğunda elimizden geldiği kadar destek olmaya çabalıyoruz. İmkanlar dahilinde öyle bir katkımız olabilirse oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
İftarda şampiyonluk pastası da kesildi.

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