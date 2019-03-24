Cengiz yönetimi mahkeme yolunda
Olağan mali genel kurul sonucuna itiraz edebilirler...
G.Saray yönetimi, sonuçların birbirine yakın olması ve talep edilmesine rağmen kapalı usul oylama yapılmaması nedeniyle hukuki yollara başvurmayı düşünüyor.
Mustafa Cengiz, Adnan Polat’tan sonra idari açıdan ibra edilmeyen ikinci Galatasaray Başkanı oldu.
Kulüp tüzüğünün mimarlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Tüzüğe göre yönetim, ibrasızlık halinde bir ay içinde seçim kararı almak zorunda. Ama seçimin bir ay içinde yapılması gerekmiyor. Sezon sonuna da bırakabilir. Bu da doğru olur, mevcut yönetim süreci lig sonuna kadar takip eder. Mustafa Cengiz ve yönetimi bir dönem seçime giremez ve aday olamazlar” dedi. Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin ise sonuçların birbirine yakın olması ve kapalı usul oylama taleplerinin reddedilmesi nedeniyle Mali Genel Kurul için hukuki yollara başvurmayı düşündüğü öğrenildi.
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