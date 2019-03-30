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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.03.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Cengiz ve Çağlar'dan sonra Altınordu'dan bir bomba daha!

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Cengiz ve Çağlar'dan sonra Altınordu'dan bir bomba daha!

Türk futboluna armağan ettiği oyuncularla adeta fabrika haline gelen Spor Toto 1’inci Lig ekibi Altınordu, bu sezon da Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu.

Önce Alican Özfesli’yi devre arasında Medipol Başakşehir’e satan, ardından kaleci Erce Kardeşler transferi için Beşiktaş’la resmi olarak masaya oturmaya hazırlanan kırmızı-lacivertliler, Oğulcan Ülgün’ü de vitrine çıkardı.

Altınordu’nun öz kaynağından yetiştirip profesyonel yaptığı 20 yaşındaki futbolcuyla, Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor’un yakından ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon 17 lig maçında kırmızı-lacivertli formayı terleten Oğulcan, istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibinin takımın motivasyonunun bozulmaması için transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığı bildirildi. Yönetim ve teknik ekibin futbolculardan sadece maçlara odaklanmalarını istediği vurgulandı.

Altınordu, kısa dönemde Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençlerini hem Türk hem de Avrupa futboluna armağan etti.

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Cengiz ve Çağlardan sonra Altınordudan bir bomba daha

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