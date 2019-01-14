Cengiz Ünder'li Roma'ya kupada kolay lokma! iddaa'da en popüler...
Cengiz Ünder'li Roma, İtalya Kupası'nda, Serie C (3. kademe) takımlarından Virtus Entella ile oynuyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki en popüler tercihe göz atalım...
- Kostas Manolas, Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi, Antonio Mirante ve Steven Nzonzi maç kadrosunda değil.
- Olimpico'da oynadıkları son 2 maçta 9 gol izledik.
- Milli oyuncumuz Cengiz Ünder bu sezon 23 maçta süre aldı, 14 gole katkı (6 gol - 8 asist) yaptı.
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Virtus Entella
- Geçtiğimiz sezon Serie B'ye veda eden Entella, Serie C'nin A Grubu'nda play-off kovalıyor.
- Bir önceki turda, Genoa deplasmanında penaltılarla turu geçmeyi başarmışlar ve büyük bir sürprize imza atmışlardı.
- Bu sezon kendi liglerinde, deplasmanda oynadıkları 6 maçın 4'ünü kazandılar, kalelerinde sadece 5 gol gördüler. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)
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