Cengiz Ünder'li Roma, Torino'yu konuk ediyor! Galibiyetine iddaa'da...
Coppa Italia'da Virtus Entella'yı rahat geçen Roma, Serie A'nın ikinci yarısını Torino maçıyla açıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Virtus Entella maçında da asist yapan milli gururumuz Cengiz Ünder, bu sezon katkı verdiği gol sayısını 15'e çıkardı. (6 gol - 9 asist)
- Diego Perotti, Juan Jesus ve Daniele De Rossi sakat. Alessandro Florenzi'nin durumu maç saati netleşecek.
- Torino ile oynadıkları son 4 lig maçını kazandılar, Olimpico'da oynadıkları son 2 lig maçını da firesiz atlattılar.
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Torino
- Kupada Fiorentina'ya kaybedip elenen Torino'da ise 2 önemli eksik var!
- Orta sahadan Souahilo Meite ve savunmadan Armando Izzo cezalı.
- Daniele Baselli ile Emiliano Moretti sakat, Sasa Lukic'in durumu ise maç saati netleşecek.
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