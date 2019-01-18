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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
18.01.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'li Roma, Torino'yu konuk ediyor! Galibiyetine iddaa'da...

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Cengiz Ünder'li Roma, Torino'yu konuk ediyor! Galibiyetine iddaa'da...

Coppa Italia'da Virtus Entella'yı rahat geçen Roma, Serie A'nın ikinci yarısını Torino maçıyla açıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Roma

- Virtus Entella maçında da asist yapan milli gururumuz Cengiz Ünder, bu sezon katkı verdiği gol sayısını 15'e çıkardı. (6 gol - 9 asist)

- Diego Perotti, Juan Jesus ve Daniele De Rossi sakat. Alessandro Florenzi'nin durumu maç saati netleşecek.

- Torino ile oynadıkları son 4 lig maçını kazandılar, Olimpico'da oynadıkları son 2 lig maçını da firesiz atlattılar.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 108Roma - Torino
    3
    MS1
    1,45
    14977kez oynandı
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Torino

- Kupada Fiorentina'ya kaybedip elenen Torino'da ise 2 önemli eksik var!

- Orta sahadan Souahilo Meite ve savunmadan Armando Izzo cezalı.

- Daniele Baselli ile Emiliano Moretti sakat, Sasa Lukic'in durumu ise maç saati netleşecek.

Cengiz Ünder'in maçı CANLI yayınla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

İddaa Tahminleri - 19 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 19 Ocak Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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