Cengiz Ünder'li Roma, lider Inter'e konuk oluyor! iddaa'da galibiyetlerine...

INTER - ROMA

Son olarak SPAL’i ağırlayan Inter, Lautaro Martinez’in ilk yarıda attığı gollerle kazanırken, Juventus’un puan kaybı yaşaması sonrasında geçen haftayı zirvede kapattı.

Şimdiye kadar sadece 5 puan kaybeden Inter, ilginçtir ki bu kayıplarında hepsini kendi sahasında yaşadı.

Geçen haftayı Hellas Verona deplasmanında geçiren Roma, 3 puanı 3 golle almayı başardı.

Deplasmanda ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan Roma, rakibine 2015’ten beri dış sahada kaybetmiyor.

Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Cengiz'in yerine ilerde Pellegrini tercih edilecek, Mert'in yerine savunmada ise Mancini ve Smalling görev yapacak.

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- İki ekip arasındaki son 7 maçta da karşılıklı goller atıldı.

- Roma’nın ligdeki son 6 maçının 5’i 2.5 ÜST bitti.

- Inter’in ligdeki son 9 maçında da 2.5 gol barajı aşıldı.

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Üyelerin yaklaşık %16’sı maçta her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

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Inter, pas oyununda her geçen maçta daha becerikli ve "Martinez & Lukaku" ikilisiyle gol yollarında etkin olmaya devam ediyor.

Roma’nın sakat oyuncuları kadroya katıldıkça kazanma alışkanlığını edineceğini daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Brescia, Başakşehir ve Verona maçlarında kolay galibiyetler aldılar.

Inter’de Sanchez, Gagliardini ve Barella sakat olan isimler. Roma’da ise Zappacosta ve Cristante’nin sakatlıkları devam ediyor.

Inter, bu mücadeleden 4 gün sonra Barcelona ile Devler Ligi'nde çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Ellerine geçirdikleri liderlik avantajını bırakmak istemeyeceklerdir. Oyunun yönünü onlar belirleyecek...

Kontrollü oyun bekliyorum. Tercihim "2-3 GOL" olacak.

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Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...