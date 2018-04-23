Cengiz Ünderli Roma, bakın neyin peşinde!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinin ilk ayağında İngiltere ekibi Liverpool, İtalyan kulübü Roma'yı yarın TSİ 21.45'te Anfield Stadı'nda konuk edecek. 2 Mayıs'taki rövanş maçına ise Roma ev sahipliği yapacak.

Şampiyona tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, 10 yıl aradan sonra yeniden turnuvada yarı final maçına çıkacak. Organizasyon tarihinde 5 kez kupaya uzanan kırmızı-beyazlılar, yarı finalde ise 10'uncu kez boy gösterecek.

Roma ise tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda mücadele edecek. Organizasyonda sadece 1984 yılında finale kalabilen İtalya temsilcisi, Liverpool'u eleyerek kupa kazanma hayalini sürdürmeye çalışacak.

En Çok Oynanan Bahis 161 Liverpool - Roma 3 MS1 1,35 7506 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 161 Liverpool - Roma 3 11,35 %90,62 X4,00 %2,24 25,00 %7,14

- Roma rövanş için sahaya çıkacak



Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı.

İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.



- Roma Cengiz Ünder'e güveniyor



Roma'nın sezon başında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, her geçen gün yükselen performansıyla takımının en önemli gol silahları arasında yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Roma'da fazla süre alamamasına rağmen ikinci yarıda büyük çıkışa geçen milli futbolcu, bu sezon takımına tüm kulvarlarda 7 gol ve 2 asistle katkı verdi.

Takımının son 16 turunda Shakhtar Donetsk'i elediği maçlarda bir kez ağları sarsan 20 yaşındaki Cengiz, Barcelona karşısındaki çeyrek final rövanşında ise yaptığı asistle göz doldurdu.

Roma'nın en önemli gol silahı konumunda ise Bosna Hersekli santrafor Edin Dzeko bulunuyor. Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol ve 3 asist üreten 32 yaşındaki oyuncu, ligde ise 14 kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

En Çok Oynanan Bahis 162 Bayern - Real Madrid 1 2,5Üst 1,35 4319 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 162 Bayern - Real Madrid 1 11,85 %66,95 X3,20 %7,82 22,90 %25,23

- Salah eski takımına karşı oynayacak



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumundaki Liverpool, toplamda 33 kez ağları sarsarak organizasyonun açık ara en golcü takımı unvanına sahip. Kalesinde sadece 7 gole izin veren İngiltere temsilcisi, yarı finale kalan takımlar arasında bu alanda da zirvede yer alıyor.

Sezon başında 42 milyon avro bonservisi bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah ise Liverpool'un en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Premier Lig'de attığı 31 golle Liverpool'u sırtlayan ve "altın ayakkabı" ödülünün favori adayları arasında yer alan kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele etmenin heyecanını yaşayacak.

Liverpool formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salah'ın yanı sıra Brezilyalı Roberto Firmino da üstün performansıyla dikkati çekiyor. Organizasyonda 8'er golü bulunan Salah ile Firmino, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun ardından krallık yarışında ikinci sırayı paylaşıyor.

İngiliz oyuncu James Milner ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yaptığı asistlerle taşıyor. Takım arkadaşlarına toplam 8 gol pası veren Milner, asist krallığında açık ara zirvede yer alıyor.



- Şampiyonlar Ligi karnesi

Liverpool:

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 7 kez tur atladı (1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 2005, 2007) 2 kez elendi (1965, 2008)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 6 galibiyet, 4 beraberlik - 33 gol attı, 7 gol yedi

Bu sezon en skoreri: Muhammed Salah, Roberto Firmino - 8 gol

Roma:

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 1 kez tur atladı (1984)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet - 15 gol attı,12 gol yedi.

Bu sezon en skoreri: Edin Dzeko - 6 gol