Cengiz Ünder'in takımında büyük şok!
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da yeni transfer Davide Zappacosta'nın çapraz bağları koptu.
Spor Arena Dış Haberler | Serie A'da Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma'ya sezon başında katılan Davide Zappacosta, şanssız bir sakatlık yaşadı.
Çapraz yan bağları kopan 27 yaşındaki İtalyan futbolcu, en az 5 ay sahalardan uzak kalacak.
CHELSEA'DEN GELMİŞTİ...
Bek pozisyonunda forma giyen Davide Zappacosta, sezon başında Chelsea'den kiralanmıştı.
Öte yandan Zappacosta, Roma'da son 5 yılda yan bağları kopan 15. futbolcu oldu...
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