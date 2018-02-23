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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerCengiz Ünder'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!
Spor Arena Cengiz Ünder'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!
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Sıradaki Haber:İsveç Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Arena
23.02.2018 - 17:43, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

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FIFA menajeri Bayram Tutumlu, Roma'da müthiş bir performans sergileyen ve tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tutumlu, milli futbolcumuz için belirlenen değeri de söyledi.

Roma formasıyla çıktığı son 4 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Cengiz Ünder için FIFA menajeri Bayram Tutumlu'dan gündem olacak açıklamalar geldi. Ajansspor'a konuşan Tutumlu, Cengiz Ünder'in performansının ardından Monchi'nin Türk oyunculara ilgisinin arttığını ifade ederken milli futbolcu için belirlenen bonservis rakamını da ilk kez söyledi.

İşte Bayram Tutumlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bir gün Monchi ile konuştum, 'Roma'ya gideceğim' dedi. Bana göre Dünyanın en büyük sportif direktörüdür. İflas noktasına gelen Sevilla takımına toplam 450 milyon euro'luk oyuncu sattı. Sadece Dani Alves'i 180 bin euro alıp o zaman parasıyla büyük para olan 45 milyon euro'ya barcelona'ya sattı. Daha sonra Reyes, Navas, S.Ramos bir çok oyuncuyu büyük takımlara sattı."

"CENGİZ ÜNDER İÇİN BANA TEŞEKKÜR ETTİ"
"Cengiz'i izliyordum. Çok hoşuma gidiyor haber gönderdim araştırdılar. Kafa yapısı mükemmel cevabı geldi. Monchi'ye bak bu oyuncuyu araştır ve 'al' dedim. İnandı, aldı ve Cengiz böyle patladı. Telefonda görüşüyoruz ve bana teşekkür ediyor. "

CENGİZ ÜNDER'İN DEĞERİNİ AÇIKLADI
"Cengiz, Türk oyuncusunun yolunu açtı. Monchi üç-dört tane daha Türk oyuncu araştırmaya başladı. Almanya'da da Türk oyunculara bakmaya başladı. Cengiz'i bir iki tane büyük kulüp izliyor, bunu Monchi söyledi. Benim görüşüm 1-2 sene daha Roma'da kalmalı. Cengiz mesela M. City'e gitse oynayamazdı. Ayrıca bu takımda sportif menajer ona güveniyor. Değerini 100 milyon euro'nun üzerinde olarak belirlemişler."

 

Unutulmaz anlar - 11 dakikada Liverpool'a karşı enfes geri dönüş...

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