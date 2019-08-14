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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
14.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in serbest kalma bedeli değişti, maaşı arttı!

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Cengiz Ünder'in serbest kalma bedeli değişti, maaşı arttı!

Roma’da forma giyen ve uzun süredir maaşına zam yapılacağı konuşulan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’e müjde... 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Ramadani yaptığı açıklamada,“Roma ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçti, son aşamaya geldik” dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı. Yaz transfer döneminde de maaşına zam yapılacağı konuşulan milli futbolcuya müjdeyi, menaceri Fali Ramadani verdi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini aktaran Ramadani, “Roma ile yaptığımız görüşmeler şu an itibariyle olumlu gidiyor. Hatta son aşamaya geldik. Onlar da tekliifmizi kabul etti. Sadece ufak tefek pürüzler kaldı” ifadelerini kullandı.

2 katına çıkacak

Kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması beklenen Cengiz için merak edilen konulardan birisi ise zammın ne kadar olacağıydı. Şu anda senelik 1 milyon Euro (6.2 milyon TL) kazanan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun maaşının 2 katına çıkarılacağı öğrenildi. Yani bu doğrultuda milli futbolcunun gelecek sezon maaşının 2 milyon Euro (12.4 milyon TL) olması bekleniyor. Ayrıca Cengiz’in serbest kalma bedelinin 60 milyon Euro olacağı da gelen haberler arasında.

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Cengiz Ünderin serbest kalma bedeli değişti, maaşı arttı

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