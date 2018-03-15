'Cengiz Ünder’in önünde çok parlak bir gelecek var'
Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalyan devi Roma, Devler Ligi son 16 turunda 2-1’in rövanşında Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup etmiş ve çeyrek finale kalmıştı.
Zaferin ardından konuşan Cengiz, “İlk maçta gol atmıştım. Bugün de büyük bir zaferle çeyrek finale kaldık. Bu oldukça gurur verici. Bundan sonrası benim için daha da iyi olacaktır” dedi. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco ise maçın ardından Cengiz’e övgüler yağdırdı. Franscesco, “Cengiz Ünder hala çok genç bir futbolcu. Herkese garanti veriyorum, Cengiz Ünder’in önünde çok parlak bir gelecek var” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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