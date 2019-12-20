Cengiz Ünder'in maçına CANLI BAHİS oyna! Roma'nın iddaa oranı...

FIORENTINA - ROMA

Hafta sonu lig ikincisi Inter ile evinde 1-1 berabere kalan Fiorentina şimdi de evinde lig dördüncüsü Roma’yı ağırlıyor.

Roma, Spal’a karşı evinde aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından her ne kadar moralli gitse de, Fiorentina kolay bir deplasman olmayacak.

Ev sahibi, rakibinin eksik oyuncularının bulunmasını da fırsata çevirmek isteyip, bu mücadeleden de puan ya da puanlar çıkartıp alt sıralarda kalmak istemeyecektir çünkü Roma’da Smalling, Santon, Pastore, Cristante ve Zappacosta sakatlıkları nedeniyle bu deplasmanda forma giyemeyecek.

Fiorentina'da da Ribery maç kadrosunda yer almıyor...

La Gazetta dello Sport, milli oyuncularımız Mert Çetin ve Cengiz Ünder'i muhtemel kadroda yedekte gösterse de, SPAL karşısında ilk 11'de oynayıp başarılı bir performans ortaya koyan Mert, bu akşam da ilk 11'de kendine yer bulabilir.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Roma, ligde 4 maçtır kaybetmiyor.

- İki takımın aralarında oynadıkları son 5 mücadelenin 4’ünde karşılıklı goller oldu.

- Roma’nın son 6 karşılaşmasının 5’i 2.5 ÜST bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmada üyelerin %26’sı karşılaşmayı konuk ekip Roma'nın kazanacağı görüşünde.

"Roma galibiyeti" dışında öne çıkan diğer bahislere baktığımızda ise "2.5 ÜST" ve "KG VAR" seçeneklerini ön planda görüyoruz...

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Fiorentina, Inter maçında olduğu gibi kolay teslim olmayacaktır. Roma’daki eksikler maçın sonucuna etki edebilir. Bu sebeple taraf bahsini riskli buluyorum. Alternatif bahislere yönelmekte fayda var.

Tercihim "2-3 GOL" olacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü hatırlayalım...