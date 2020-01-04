Cengiz Ünder'in hocasından transfer açıklaması: "Satmayı düşünmüyoruz"

Spor Arena Dış Haber | Roma'da Paulo Fonseca dönemiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için resmi transfer açıklaması geldi.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder'in Manchester United'a transfer olacağına dair iddialara "Hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz. Buna Cengiz de dahil. Son dönemde az oynadı ama takım 11 oyuncudan oluşmaz. Her oyuncu gelişebilir ve tekrar formayı alabilir" diyerek yanıt verdi.

Fonseca sözlerini "Örneğin Zaniolo'nun taktik açıdan eksikleri vardı ama bunları azalttı. Artık daha iyi kararlar alabiliyor." ifadeleriyle tamamladı.

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Milli futbolcumuz için Manchester United'ın dışında Everton, Sevilla ve Bayern Münih'in de adı geçiyor.

Bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, 10 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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