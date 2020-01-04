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GeriFutbol Cengiz Ünder'in hocasından transfer açıklaması: "Satmayı düşünmüyoruz"
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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Cengiz Ünder'in hocasından transfer açıklaması: "Satmayı düşünmüyoruz"

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Cengiz Ünder'in hocasından transfer açıklaması: "Satmayı düşünmüyoruz"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Manchester United'ın ilgilendiği belirtilen Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Roma'da Paulo Fonseca dönemiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için resmi transfer açıklaması geldi.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder'in Manchester United'a transfer olacağına dair iddialara "Hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz. Buna Cengiz de dahil. Son dönemde az oynadı ama takım 11 oyuncudan oluşmaz. Her oyuncu gelişebilir ve tekrar formayı alabilir" diyerek yanıt verdi.

Fonseca sözlerini "Örneğin Zaniolo'nun taktik açıdan eksikleri vardı ama bunları azalttı. Artık daha iyi kararlar alabiliyor." ifadeleriyle tamamladı.

4 KULÜP İLGİLENİYOR

Milli futbolcumuz için Manchester United'ın dışında Everton, Sevilla ve Bayern Münih'in de adı geçiyor.

Bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, 10 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

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Cengiz Ünderin hocasından transfer açıklaması: Satmayı düşünmüyoruz


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