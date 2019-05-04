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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Kaynak: Fanatik
04.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in hocası oluyor! Efsane isim...

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Cengiz Ünder'in hocası oluyor! Efsane isim...

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'dan kovulan Jose Mourinho, o gün bugündür boştaydı. beIN SPORTS'ta yorumculuk yapmaya başlayan Portekizli teknik adam ile ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. 

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 56 yaşındaki başarılı hocanın Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile görüşme hâlinde olduğunu ve yeniden İtalya Serie A'ya dönebileceğini yazdı. Haberde Mou'nun kendisine sunulan 3 yıllık teklifi takımın Şampiyonlar Ligi vizesi alması hâlinde kabul edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Mart ayında Eusebio Di Francesco'yla yollarını ayıran Roma, takımı sezon sonuna dek eski hocaları Claudio Ranieri'ye emanet etmişti. Çizme'de görev yaptığı iki sezonda Inter'i şampiyonluğa taşıyan Mourinho, Milano ekibine tarihindeki ilk ve tek Şampiyonlar Ligi zaferini yaşatmıştı.

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