Cengiz Ünder'in hocası oluyor! Efsane isim...
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'dan kovulan Jose Mourinho, o gün bugündür boştaydı. beIN SPORTS'ta yorumculuk yapmaya başlayan Portekizli teknik adam ile ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 56 yaşındaki başarılı hocanın Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile görüşme hâlinde olduğunu ve yeniden İtalya Serie A'ya dönebileceğini yazdı. Haberde Mou'nun kendisine sunulan 3 yıllık teklifi takımın Şampiyonlar Ligi vizesi alması hâlinde kabul edeceği ifade edildi.
Geçtiğimiz Mart ayında Eusebio Di Francesco'yla yollarını ayıran Roma, takımı sezon sonuna dek eski hocaları Claudio Ranieri'ye emanet etmişti. Çizme'de görev yaptığı iki sezonda Inter'i şampiyonluğa taşıyan Mourinho, Milano ekibine tarihindeki ilk ve tek Şampiyonlar Ligi zaferini yaşatmıştı.
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