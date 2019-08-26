Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi
GeriFutbol Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.08.2019 - 00:53, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk hafta mücadelesinde milli futbolcu Cengiz Ünder’in takımı Roma, Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve yaklaşık 40 bin futbolseverin izlediği müsabakayı Gianpaolo Calverese yönetti. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Roma, Cengiz Ünder ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. Cengiz, sağ kanattan girdiği ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. Cengiz, bu golle aynı zamanda takımının 2019-2020 sezonundaki ilk golüne de imzasını koymuş oldu. 

Konuk Genoa, bu gole 16. dakikada Andrea Pinamonti’nin golüyle yanıt vererek maçta dengeyi kurdu: 1-1. 

30. dakikada Edin Dzeko’nun ceza sahası içinde rakiplerini geçerek attığı golle ev sahibi takım skoru 2-1’e getirdi. 

Maçın 41. dakikasında Romalı stoper Juan Jesus, Pinamonti'yi ceza sahası içinde düşürünce hakem Calvarese penaltı kararı verdi. Domenico Criscito, 42. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve maçta eşitliği sağladı: 2-2. 

49. dakikada Roma’da Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov’un kullandığı serbest vuruşta top önce direğe çarptı, ardından kale çizgisine doğru düştü. Hakem Calverese, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararı verdi: 3-2. 

Maçı bırakmayan konuk Genoa, 70. dakikada geliştirdiği atakta Christian Kouame’nin kafa golüyle 3. kez beraberliği sağladı: 3-3. 

Müsabaka 3-3 sona erdi ve her iki takım da birer puan aldı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 

Cengiz Ünderin golü Romaya yetmedi



- Hakanlı Milan’dan sezona kötü başlangıç 

Günün diğer maçında, Milan deplasmanda Udinese’ye 1-0 yenilerek, sezonu mağlubiyetle açtı. 

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi. Çalhanoğlu, 34. dakikada sarı kart gördü. 

- Lösemi hastası Mihajlovic yedek kulübesinde 

Serie A’nın ilk hafta mücadelesinde bir sürpriz de Hellas Verona-Bologna maçında yaşandı. 

Temmuz ayı başında lösemi hastası olduğunu açıklayan ve 41 gündür yoğun tedavi gören Bologna’nın 50 yaşındaki teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, sürpriz yaparak takımının başında maça çıktı. Başında kasketle saha kenarında takımını yöneten Sırp teknik adamın çok zayıfladığı ve aldığı tedavinin izleri görüldü. 

Mihajlovic'in takımı, deplasmanda öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ryan Donk: "11 kişi mücadele etmek çok önemli"
Barcelona kendine geldi
Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi
Fatih Terim'dan flaş Falcao açıklaması