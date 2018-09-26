Cengiz Ünder'in füzesi Roma'yı ayağa kaldırdı!
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, uzaktan şutla kaydettiği golle galibiyet fitilini ateşledi.
İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Roma, evinde Frosinone takımını konuk etti. Mücadeleyi Roma 4-0 kazandı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 2. dakikada uzaktan müthiş bir gol kaydetti ve galibiyet fitilini ateşleyen isim oldu. Diğer goller 28. dakikada Javier Pastore, 35'te Stephan El Shaarawy ve 87'de Kolarov'dan geldi.. Başkent temsilcisi ligdeki ikinci galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Frosinone ise 1 puanda son sırada.
Roma, ligde bir sonraki hafta Lazio'yu konuk ederek derbi heyecanı yaşayacak.
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