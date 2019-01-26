Cengiz Ünder'i Roma'ya getirmişti! Şimdi Ada'ya gidiyor...
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran 'Futbol Sihirbazı' Monchi, Londra ekibine göz kırptı.
Daily Mirror'ın haberine göre; yetenek avcısı Sven Mislintat'tan boşalan göreve Francis Cagigao'yu getiren Arsenal, bu değişimi geçici olarak yaptı ve esas hedef olarak Monchi'yi radara aldı.
Roma ile sözleşmesi devam eden Monchi'yi 2019-20 sezonunun başında göreve getirip 'Yetenek Avcısı' ya da 'A Takım Direktörü' değil, yeni oluşturacakları bir 'Teknik Sorumlu Modeli'nin başına getirecekler.
Sevilla döneminde Unai Emery ile 3 sezon üst üste UEFA AVrupa Ligi kazanan Monchi'nin de İspanyol çalıştırıcı ile yeniden bir araya gelmeye hevesli olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta başında yine Arsenal haberleri basına yansımış ve Monchi; "Adımın Arsenal ile geçtiğini biliyorum ama şu an tamamen Roma'daki görevime odaklanmış durumdayım." demişti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle