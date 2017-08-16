CENGİZ ÜNDER'E RAKİP GELİYOR!

Serie A’da zirve hedefi ile sezona giren Roma’nın Riyad Mahrez aşkı sürüyor. Sky Italia televizyonunun haberine göre, geçen sezon başından beri Faslı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, son olarak Leicester City’e 35 milyon Euro’luk (145 milyon TL) bir teklif sundu. Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı kulüpten ayrılmak istediği bilinen Mahrez’in, başkent ekibine gitmek için kulüp yönetimi ile görüştüğü kaydedildi. Ancak İngiliz ekibi, oyuncusunu kolay kolay gönderme niyetinde değil.

İngilizler direniyor

Riyad Mahrez için 44 milyon Euro istediğini açıklayan Leicester, bu rakamın altındaki bir bedele oyuncuyu satmayacağını belirtti. Ayrıca Faslı futbolcunun menacerinin, İtalyan ekibine teklifini yükseltmesi için baskı yaptığı da gelen haberler arasında. Eğer Roma başarılı sağ kanadın transferini sonlandırırsa, Mahrez milli oyuncumuz Cengiz Ünder’le rekabete girecek. Asıl mevkii sol kanat olan Cengiz, teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından sağ tarafta denenmiş ve ortaya koyduğu futbol ile beğeni toplamıştı.