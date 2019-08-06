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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.08.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

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Cengiz Ünder'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Milli Takım ve AS Roma'nın başarılı futbolcusu Cengiz Ünder, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yaptı. 

Balıkesir Sındırgı İlçe Müftülüğü'ne babası Hasan Ünder vesilesiyle kurban bağışında bulunan Ünder’in vekaletini Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar teslim aldı. SMS ile geri bildirim yapılmasının ardından telefonla babasını arayan Cengiz Ünder, bağışın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti. 

Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar, başarılı futbolcu Cengiz Ünder ve ailesinin de Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayır kervanına katıldığını söyledi. 

Milli futbolcunun kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlamasından ayrıca memnuniyet duyduklarını belirten Çakar, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yürütülen 2019 yılı vekalet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında bu yıl inşallah yurt içinde 72 il, 202 ilçede ve 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülke 443 bölgede milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yapılan her bir bağış bizim için çok kıymetli. İnşallah 7 kıtada mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bayram sevinci yaşamalarına vesile olacağız” diye konuştu. 

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Cengiz Ünderden Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

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