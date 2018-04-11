Cengiz Ünder'den Spor Arena Plus'a Messi açıklaması
Roma'nın Barcelona'yı 4-1'in rövanşında kendi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta turu getiren son golün asistini yaparak takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasını sağlayan milli yıldız Cengiz Ünder, Spor Arena Plus Dergisi'nin Nisan sayısına verdiği özel röportaj...
İşte Cengiz Ünder'in açıklamaları;
Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile eşleştiniz. Messi’ye karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun?
Açıkçası Messi’nin videolarıyla büyüdüm. Onun gibi büyük bir futbolcu ile oynamak çok gurur verici bir şey. Ama umarım kazanan biz oluruz.
Futbol oynamayı bırakmadan gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?
Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorum. Ayrıca Milli Takımımız ile de başarılı sonuçlar almak ve insanlarımızı sevindirmeyi çok istiyorum.
Bugüne kadar en unutamadığın gol hangisi?
Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Shakhtar Donetsk’e attığım gol.
Bugüne kadar atmosferinden etkilendiğin stat hangisiydi?
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Chelsea maçı. Stamford Bridge Stadı’ndaki atmosfer son derece etkileyiciydi.
Roma’dan sonra hayalini kurduğun bir takım var mı? Yoksa Totti gibi Roma ile özdeşleşmek ister misin?
Şu an için sadece Roma ile Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde alacağımız sonuçlara odaklandım. İleride ne olur bilinmez ama söylediğim gibi şu an hayalini kurduğum tek şey Roma ile büyük başarılar elde etmek.
Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Türk futbolcu oldun? Bu konudaki hislerin neler?
Bunun bir tarifi yok. Büyük bir mutluluk ve gururu da beraberinde getiriyor. Umarım bu gollere Barcelona karşısında devam ederim.
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