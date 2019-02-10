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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.02.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'den Roma ve Totti itirafları!

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Cengiz Ünder'den Roma ve Totti itirafları!

Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, “Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olduğum için gurur duyuyorum. Tüm Türkiye arkamda ve onların desteğiyle başarılı olmaya devam edeceğim” dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, UEFA resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Salı günü Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Porto karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirten Cengiz, “Bizim için zor bir oyun olacak ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı geçmek istiyoruz. Geçen sezon çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek gücümüzü gösterdik, bunu bu yıl yine yapabiliriz” diye konuştu.

“Teklifi duyunca uyuyamadım”
Roma'dan teklif aldığı gece uyuyamadığını söyleyen genç futbolcu, “Roma'ya geldiğim için mutluyum. 2017 yazında Başakşehir ile Slovenya kampındaydım. Gece boyunca menajerimden haber bekledim. Haberi aldıktan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Sabah çantamı topladım ve Roma'ya gitmek için İstanbul'a döndüm. En büyük hayalim, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamaktı ve Roma ile sözleşme imzalayarak bunu başardım” ifadelerini kullandı.

Totti ile oynamak isterdim”
Totti ile ilk tanışmasını anlatan Cengiz, “Roma’ya ilk geldiğimde ABD kampı vardı ve vizem olmadığı için gidemedim. Totti ile Roma’da karşılaştım. Fotoğraf çekildim ve onu sosyal medyaya koydum. Totti benim idolümdü. Keşke birlikte oynayabilseydik. Totti her zaman takımın bir parçası, onu görmek çok güzel. Herkesle konuşuyor, ilgileniyor. Benimle de her zaman konuşuyor. Beni görünce gülümsüyor ve bana bir 'golcü' diyor” ifadelerini kullandı.

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“Tüm Türkiye arkamda”
Bir gün Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağını söyleyen genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Tüm Türkiye arkamda ve onların desteğiyle başarılı olmaya devam edeceğim. Şu anda 21 yaşındayım ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk yılımda yarı finalde oynadım. Bunu başardığım için mutluyum. Hala gencim ve gelecekte harika şeyler başaracağıma inanıyorum. Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımı umuyorum."

"2005'teki finali unutamam"
2005 yılında İstanbul'da oynanan Liverpool-Milan finali unutamadığını belirten Ünder, “Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Çocukluğumda maçlar 21.45'te başlıyordu. İlk yarıları izleyip, uyumak zorunda kalıyordum. Benim için en unutulmaz maç, 2005'te İstanbul'da oynanan 3-3'lük Liverpool - Milan finaliydi” diyerek sözlerini tamamladı.

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