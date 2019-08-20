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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'den Kolarov açıklaması

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İtalya Serie A takımlarından Roma ile olan sözleşmesini geçen hafta 2023 yılına kadar uzatan milli futbolcu Cengiz Ünder, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu takımda uzun yıllar oynamak istedim. Kalmaktan çok mutluyum, burada daha yapacak bir çok işim var" dedi. Genç yıldız takım arkadaşı Kolarov'a da övgüler yağdırdı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma ile olan sözleşmesini uzatmasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesinde kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Ünder, "Umarım bu yıl, bizim için çok başarılı geçer. Bu sezon da her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana herkesin güvendiğini hissediyorum, bunun için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"FONSECA İLE OYUN SİSTEMİMİZ DEĞİŞTİ"

Yaz döneminde göreve getirilen takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca hakkında da görüşlerini dile getiren milli oyuncu, "Geçtiğimiz yıllardan çok farklı oynuyoruz, bunu Real Madrid maçında gösterdiğimize inanıyorum. Oyunu geriden kurmaya çalışıyoruz. Fonseca, oyunu adım adım kurmayı seven bir teknik adam. Bir kanat oyuncusu olarak bu sistemde oynamak benim için farklı olacak. Fonseca, kanat oyuncularından geriye gelip top almalarını istiyor. Bu sene sahadaki takım arkadaşlarıma daha yakın oynayacağım. Her zaman oyunu tutmaya ve her oyuncunun birbirine yardım etmesine dayalı bir sistemi var" şeklinde konuştu.

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"KOLAROV BAŞA ÇIKMASI ZOR BİR OYUNCU"

Antrenmanlarda sürekli Spinazzola ve Kolarov'a karşı oynadığını söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kolarov ve Spinazzola gerçekten çok iyi oyuncular. Leonardo çok hızlı bir oyuncu. İkisini de geçmek çok zor" açıklamasında bulundu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Roma taraftarının desteğini arkalarında hissettiklerinde sahada bir fazla olduklarını düşündüklerini anlatan Cengiz Ünder, "Onların desteği bizim için çok önemli. Bize ekstra enerji veriyorlar. Onları çok seviyorum ve söz veriyorum ki tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" diye konuştu.

"İLK LİG MAÇINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ROMA GÖRECEKSİNİZ"

Ligin ilk haftasında oynayacakları Genoa karşılaşmasını da değerlendiren genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Evimizde ilk lig maçını oynayacağız. Moral açısından taraftarlarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmalıyız. Zor bir karşılaşma olacak ama güçlü bir Roma göreceğimizi düşünüyorum. Bu maçı kazanıp daha sonra derbi mücadelesini düşüneceğiz."

Cengiz Ünderden Kolarov açıklaması

Cengiz Ünderden Kolarov açıklaması

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