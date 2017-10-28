Cengiz Ünder'den itiraf! O maçta...

Sezon başında Medipol Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder yeni takımında 4 ayı geride bıraktı. İtalya kariyerinin ilk dönemini Roma’nın maç günü dergisine değerlendiren milli futbolcu, kendisini ispatlamak için gol atmak istediğini söyledi ve Spor Toto Süper Lig ile Serie A’yı karşılaştırdı.

Cengiz ” Crotone karşısında üçüncü kez ilk 11’de sahaya çıktım ve kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Dille ilgili problemlerim hâlâ sürüyor ama teknik direktör Eusebio Di Francesco bana çok yardımcı oluyor. Kendimi tanıtmak ve takıma uyum sağlamak için antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorum. İlk golünüzü atmak her zaman zordur, Crotone karşısında fırsatlar yakaladım ama bunları değerlendiremedim. Umarım en kısa sürede golle buluşurum ve birçok golün habercisi olur. Sadece daha fazla dakikaya ihtiyacım var” sözleriyle ilk golü için sabırsız olduğunu dile getirdi.

KALİTE ÇOK FAZLA

Milli futbolcu; Serie A ve Türkiye’de oynanan futbolun farkının sorulması üzerine “İtalya’da oyun disiplini çok önemli. İki ligde de fiziksel mücadele yoğun ama İtalya belki biraz daha zorlu. Başlangıç benim için kolay olmadı. Benevento karşısında ilk maçın ikinci yarısında gerçekten sıkıntılı anlar yaşadım. Sonuç olarak iki lig arasında fazla fark olduğunu düşünmüyorum ama Serie A’da kalitenin daha fazla olduğunu söyleyebilirim” cevabını verdi.

Roma’da zor günler geçirdiğini belirten genç yıldız, “İlk iki ay zordu. Yalnız kalmaya alışkın değilim. Zordu ama buna alıştım. Takım arkadaşlarımı tanımaya başladım ve her geçen gün daha iyi oluyor” dedi.

Roma formasıyla 3’ü ilk 11’de olmak üzere 6 maça çıkan Cengiz Ünder, henüz skora katkı yapmayı başaramadı. (Skor)