Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç’a forma
Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç’a formasını gönderdi.
Balya Beşiktaş taraftarlar ve dernek sorumlusu Burhan Topuz’un düzenlediği organizasyona katılım sağlayan Cengiz Ünder’in annesi ve babası, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç’a Cengiz’in gönderdiği formayı takdim etti.
Başkan Osman Kılıç, yıldız futbolcuya ve ailesine bu jestten dolayı teşekkür ederken, 21 yaşındaki futbolcuya da kariyerinde başarılar diledi.
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