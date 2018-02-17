Cengiz Ünder yine attı! Tutulmuyor...
Udinese ile Roma, İtalya Serie A’nın 25. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Son haftalarda ilk 11’in değişilmez ismi haline gelen Cengiz Ünder 87 dakika sahada kalırken takımımın ilk golünü kaydetti.
İtalya Serie A’da Cengiz Ünder fırtınası esmeye devam ediyor. Üst üste beşinci lig maçına da ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki futbolcu Roma’ya 3 puanı kazandıran isim oldu.
70. dakikada ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Cengiz topu bir adım içeri çektikten sonra uzak köşeye inanılmaz bir şut çıkardı ve ağları buldu.
87 DAKİKA SAHADA KALDI, AYAKTA ALKIŞLANDI
87 dakika oyunda kalan milli futbolcu yerini Defrel'e bıraktı.
Oyuna sonradan giren Perotti 90'da skoru 2-0 yaparken Roma puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'i geçerek 3. sıraya yükseldi.
Cengiz Ünder son 3 maçında 4 gol 1 asistlik bir performans sergilemiş durumda. (Ajansspor)
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