Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu CANLI yayında! iddaa oranları ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
25.12.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu CANLI yayında! iddaa oranları ise...

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Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu CANLI yayında! iddaa oranları ise...

İtalya Serie A maçları CANLI yayınla Nesine.com'da! Roma için ter döken Cengiz Ünder ve Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun maçlarını kaçırmayın! İşte milli oyuncularımızın takımlarından son haberler ve iddaa detayları...

Frosinone - Milan

- Milan'da Lucas Biglia ve Giacomo Bonaventura sakat.

- Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için Leipzig'e transfer olacak haberleri çıktı ama teknik patron Gennaro Gattuso, Hakan'ı hep ilk 11'in sol açığında tercih etti. Frosinone deplasmanında da bu durumun değişmesi beklenmiyor.

- Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan ev sahibi, play-off ile çıktığı Serie A'ya, sezon sonunda veda edecek gibi duruyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 384Frosinone - Milan
    3
    MS2
    1,50
    23973kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Roma - Sassuolo

- Roma'da Daniele De Rossi yok, Lorenzo Pellegrini'nin durumu maç saati netleşecek.

- Edin Dzeko'nun forma giymediği 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Roma, yıldız oyuncusuna Juventus maçının son anlarında kavuşmuştu. Sassuolo maçıyla birlikte ilk 11'e dönmesi bekleniyor. 

- Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en önemli genç yetenekleri arasında lanse edilen milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise, aynı performansı lige pek yansıtamamıştı. Dzeko'nun dönüşüyle 'Cengo' da formunu beklenen seviyeye çekebilir.

- Puan tablosunda Roma'nın üstünde yer alan Sassuolo'da sol bek Rogerio cezalı, orta sahadan Alfred Duncan ve tecrübeli hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ise sakat.

İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 462Roma - Sassuolo
    3
    MS1
    1,45
    8864kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 26 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 26 Aralık Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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