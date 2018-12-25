Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu CANLI yayında! iddaa oranları ise...
İtalya Serie A maçları CANLI yayınla Nesine.com'da! Roma için ter döken Cengiz Ünder ve Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun maçlarını kaçırmayın! İşte milli oyuncularımızın takımlarından son haberler ve iddaa detayları...
Frosinone - Milan
- Milan'da Lucas Biglia ve Giacomo Bonaventura sakat.
- Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için Leipzig'e transfer olacak haberleri çıktı ama teknik patron Gennaro Gattuso, Hakan'ı hep ilk 11'in sol açığında tercih etti. Frosinone deplasmanında da bu durumun değişmesi beklenmiyor.
- Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan ev sahibi, play-off ile çıktığı Serie A'ya, sezon sonunda veda edecek gibi duruyor.
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Roma - Sassuolo
- Roma'da Daniele De Rossi yok, Lorenzo Pellegrini'nin durumu maç saati netleşecek.
- Edin Dzeko'nun forma giymediği 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Roma, yıldız oyuncusuna Juventus maçının son anlarında kavuşmuştu. Sassuolo maçıyla birlikte ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
- Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en önemli genç yetenekleri arasında lanse edilen milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise, aynı performansı lige pek yansıtamamıştı. Dzeko'nun dönüşüyle 'Cengo' da formunu beklenen seviyeye çekebilir.
- Puan tablosunda Roma'nın üstünde yer alan Sassuolo'da sol bek Rogerio cezalı, orta sahadan Alfred Duncan ve tecrübeli hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ise sakat.
İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
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