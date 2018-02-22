Cengiz Ünder ve Ballon d'Or... İlginç iddia
Bir bahis sitesi Roma'da fırtına gibi esen milli futbolcu Cengiz Ünder'in 5 sene sonra yılın futbolcusu seçilmesine büyük oran verdi...
Roma formasıyla son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cengiz Ünder hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Forma giydiği 4 maçta 6 gole (5 gol, 1 asist) direkt katkı yapan Cengiz performansıyla ayakta alkışlanırken bahis firmaları da boş durmadı.
İtalyan bir bahis firması, Cengiz Ünder'in 2023 yılında Ballon d'Or kazanmasına 50 oran verdi.
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