Cengiz Ünder taraftarlara çağrı yaptı! Roma...
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'a konuşan milli oyuncumuz, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.
Roma'nın patronu Di Francesco; "Cengiz Ünder ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, tek kelime İtalyanca anlamadığı." açıklamasını yapmıştı.
Corriere dello Sport'a konuşan milli oyuncumuz, röportajın başında Roma taraftarlarına İtalyanca seslendi ve "saluto tifosi forza Roma - Burdan Roma taraftarlarını selamlıyorum" dedi.
Liverpool eşleşmesi hakkında da konuşan milli oyuncumuz; "Roma taraftarları hazır olsun, Kiev'e gidiyoruz. Liverpool'u geçeceğiz ve finale gideceğiz." açıklamasını yaptı.
Yarın 21:45'ta başlayacak Liverpool maçı öncesi Roma'da Rick Karsdorp dışında eksik yok.
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