Cengiz Ünder şoku! Sakatlanıp oyundan çıktı...
Serie A'nın 20. haftasında Roma forması giyen Cengiz Ünder, Torino maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Roma ile Torino, Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Cengiz Ünder maçın 5. dakikasında şanssız bir an geçirdi ve sakatlandı. Sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Stephane El Shaarawy, 6. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. Roma, Torino'yu 3-2 mağlup etti.
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