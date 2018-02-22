Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın 11'ine seçildi
İtalyan Roma Kulübü'nün genç yıldızı Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'inde yer aldı.
Milli futbolcu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış, ancak karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.
Son haftalardaki başarılı performansını dün akşam oynanan maçta da golle süsleyen Cengiz, oylama sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın 11'ine seçildi.
Devler Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
"De Gea, Alaba, Smalling, Hummels, Cengiz Ünder, Fred, Willian, Kimmich, Messi, Lewandowsi, Müller."
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