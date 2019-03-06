Cengiz Ünder saha dışında da şov yaptı
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, UEFA'nın düzenlediği yarış programında bilgisini test etti.
İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, UEFA'nın düzenlediği quiz programının konuğu oldu.
Şampiyonlar Ligi için düzenlenen ve 7 sorudan oluşan programda Cengiz, sahadaki başarısını buraya da taşıdı.
Devler Ligi ile ilgili olarak sorulan sorulara yanıt veren Cengiz, yedi sorunun altısını doğru yanıtladı.
İşte o anlar:
🇹🇷 Cengiz Ünder takes on the Turkish challenge! 🇹🇷— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 March 2019
🤔 How many did you get correct? #UCL @OfficialASRoma @cengizunder pic.twitter.com/5jC7pdNqIf
Yorumları Göster
Yorumları Gizle