Cengiz Ünder saha dışında da şov yaptı

İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, UEFA'nın düzenlediği quiz programının konuğu oldu.

Şampiyonlar Ligi için düzenlenen ve 7 sorudan oluşan programda Cengiz, sahadaki başarısını buraya da taşıdı.

Devler Ligi ile ilgili olarak sorulan sorulara yanıt veren Cengiz, yedi sorunun altısını doğru yanıtladı.

İşte o anlar:

