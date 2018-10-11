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Cengiz Ünder: Sadece gol eksikti

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Cengiz Ünder: Sadece gol eksikti
Hürriyet Haber
A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder kısa bir değerlendirme yaptı.

Genç oyuncumuz, Bosna Hersek karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Cengiz Ünder, tek eksiğin gol olduğunu söylerken ''Dzeko ile beraberiz aynı takımda, bugün rakiptik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bosna Uluslar Ligi'nde 2 maçını da kazanmış, güçlü bir rakip. Gol atamadık sadece. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık'' ifadelerini kullandı.

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