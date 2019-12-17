Cengiz Ünder, Roma'dan Sevilla'ya mı geçiyor? | Transfer haberleri
İtalya Serie A takımlarından Roma'da kariyerini sürdüren Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Cengiz'in yeni adresi La Liga ekibi Sevilla olabilir...
Spor Arena Dış Haber | İtalya basınınında çıkan haberlere göre Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Roma'ya getirdiği Cengiz Ünder'i şimdi de İspanya'ya almak istiyor.
Geçirdiği sakatlıkların ardından Roma'da ilk 11'deki yerini kaybeden Cengiz Ünder'in peşine düşen Monchi, transfer için ilk temaslara başladı.
MONCHI İLE ARASI İYİ
Monchi, Roma'da çalışırken Cengiz Ünder'i Başakşehir'den transfer eden kişiydi... Monchi ile Cengiz Ünder'in arasının iyi olduğu biliniyor.
Türk futbolcu, bu sezon Roma'da sadece 9 maçta forma giyebilirken 1 gol atabildi.
Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...
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