Cengiz Ünder, Roma'da 59 gün sonra...
Milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süren sakatlığının ardından Roma'nın kadrosunda yer aldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Cengiz Ünder sevinci yaşanıyor.
Milli futbolcu, uzun süren sakatlığını atlattı ve 59 gün sonra ilk kez Roma kadrosunda yer aldı.
Roma'nın Udinese ile oynayacağı maçın kadrosuna alınan Cengiz'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Cengiz Ünder'in kadroda yer alacağı ve Igor Tudor'un ekibi Udinese karşısında oynayacağı maç, 23:00'te başlayacak.
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