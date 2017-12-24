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Cengiz Ünder ödül için yarışıyor!

Serie A ekiplerinden Roma, resmi sitesi aracılığıyla 2017'nin "en"lerini seçiyor. Taraftarın oylarıyla belirlenen yılın en iyi genç oyuncusu kategorisinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder de yarışıyor.

Hürriyet Haber
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Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Roma, resmi sitesi aracılığıyla 2017 yılının "en"lerini seçiyor.

Başkent ekibinin her sezon geleneksel olarak gerçekleştirdiği oylamada yılın en iyi genç oyuncusu kategorisinde milli futbolcu Cengiz Ünder de yarışıyor.

Ünder'in yılın en iyi genç futbolcusu kategorisinde yarıştığı diğer isimlerse Emerson, Gerson ve Lorenzo Pellegrini.

Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon euro'ya transfer olan milli futbolcu, başkent takımıyla çıktığı 11 maçta hiç gol kaydedemedi. (Fanatik)

 

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