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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
04.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder nazara geldi

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Cengiz Ünder nazara geldi

Çok iyi bir sezon geçiren Cengiz Ünder, sakatlık sorunu ile boğuşuyor.

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sakatlık sıkıntısını atlatamadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Porto - Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ünder, 19 Ocak'tan bu yana sağ ayak bileğindeki sıkıntı ile boğuşuyor.

Sezona çok iyi başlayan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder, 25 resmi maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üstün performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol ve 2 asistle değerine değer kattı.

Cengiz Ünder'in yokluğunda Roma, derbide karşılaştığı Lazio'ya 3-0 yenilerek taraftarlarının tepkisini çekti.

2017 yaz transfer sezonunda Medipol Başakşehir'den 13,4 milyon Euro'ya transfer edilen milli yıldız için Roma'nın, Arsenal'dan gelen yüklü bir teklifi de geri çevirdiği söyleniyor. Cengiz'in Transfermarkt değeri ise 35 milyon Euro'yu bulmuş durumda.

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