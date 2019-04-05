Cengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü

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Transferine önayak olan sportif direktör Monchi'nin ayrılmasına üzüldüğünü dile getiren Cengiz Ünder, "Hayat acımasız, futbol da öyle..." açıklamasını yaptı.

Cengiz Ünder'in sözleri şu şekilde:

"Başakşehir'de 9 gol attım; hepsi de sağ ayağımlaydı. Burada bunu neden yapamıyorum bilmiyorum. Kader olamaz; ama burada kariyerimi sürdürmekten mutluyum. Roma'ya gelmem doğru karardı."

"Harika oyuncuları izlemek her zaman faydalıdır; öte yandan kendi performansıma odaklanıyorum ve hatalarımı düzeltmek için çalışıyorum. Aynı pozisyonda olmasak da hep David Silva'yı seyrettim. Onun tarzını çok beğeniyorum. Bana ilham veriyor."

"Roma'daki performansımı değerlendirirsek, burada kendimi hücum olarak da savunma olarak da çok geliştirdiğimi düşünüyorum."

"Monchi beni buraya getirdi, onun gitmesini görmek üzücü. Di Francesco bana hayatım boyunca unutmayacağım öğütler verdi. Onun bana duyduğu güveni hiç unutmayacağım. Fazla oynamadığım zamanlarda bile bana güvendi. Sonradan oynamaya başladım ve gollerim geldi."

"Üzgünüm ama böyle şeyler futbolun içinde var. Hayat acımasız; hatta futbolda daha acımasız..."

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