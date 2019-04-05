Cengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü
GeriFutbol Cengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
05.04.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü
Foto: AP

Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder, DAZN kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferine önayak olan sportif direktör Monchi'nin ayrılmasına üzüldüğünü dile getiren Cengiz Ünder, "Hayat acımasız, futbol da öyle..." açıklamasını yaptı.

Cengiz Ünder'in sözleri şu şekilde: 

"Başakşehir'de 9 gol attım; hepsi de sağ ayağımlaydı. Burada bunu neden yapamıyorum bilmiyorum. Kader olamaz; ama burada kariyerimi sürdürmekten mutluyum. Roma'ya gelmem doğru karardı."

"Harika oyuncuları izlemek her zaman faydalıdır; öte yandan kendi performansıma odaklanıyorum ve hatalarımı düzeltmek için çalışıyorum. Aynı pozisyonda olmasak da hep David Silva'yı seyrettim. Onun tarzını çok beğeniyorum. Bana ilham veriyor."

"Roma'daki performansımı değerlendirirsek, burada kendimi hücum olarak da savunma olarak da çok geliştirdiğimi düşünüyorum."

"Monchi beni buraya getirdi, onun gitmesini görmek üzücü. Di Francesco bana hayatım boyunca unutmayacağım öğütler verdi. Onun bana duyduğu güveni hiç unutmayacağım. Fazla oynamadığım zamanlarda bile bana güvendi. Sonradan oynamaya başladım ve gollerim geldi."

"Üzgünüm ama böyle şeyler futbolun içinde var. Hayat acımasız; hatta futbolda daha acımasız..."

Romadan flaş Mourinho hamlesi Menajerler devrede...
Roma'dan flaş Mourinho hamlesi! Menajerler devrede...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Cengiz Ünder: Monchinin gitmesi üzücü

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (05.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akhisarspor'da Elvis Manu şoku

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı olayı ile ilgili yeni delil toplanacak

Cengiz Ünder: Monchi'nin gitmesi üzücü

Duyurdular! Oğuzhan Özyakup bombası...