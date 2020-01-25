Cengiz Ünder mi, Immobile mi? "Roma-Lazio" derbisinde iddaa'da oynanması gereken...

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ROMA - LAZIO

Son 11 lig maçını kazanan Lazio, 19 maç sonunda 45 puanla 3. sıraya kadar geldi. Roma ise Torino ve Juventus yenilgilerini Genoa galibiyetiyle telafi etti.

Amadou Diawara ve Nicolo Zaniolo gibi önemli isimler, Roma adına derbide forma giyemeyecek. Henrikh Mkhitaryan'ın da oynaması beklenmiyor ama Diego Perotti için maç saatini bekleyeceğiz.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, sakatlık sonrası formasını bir aldı, bir daha da çıkarmadı. La Gazzetta dello Sport'un muhtemel kadrosunda yine ilk 11'de gözüküyor. 3-1 kazanılan Genoa maçında gol perdesini açan isim olmuştu.

Lazio cephesinde orta sahadan alternatif isimler, Danilo Cataldi ve Adam Marusic sakat. 19 lig maçında 28 gole katkı (23 gol 5 asist) veren Ciro Immobile, 11 maçlık galibiyet serisinde ise 14 gol attı, 2 de asist yaptı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

Roma ile Lazio'yu karşı karşıya getirecek derbide Canlı Bahis keyfi de Misli.com'da olacak.

İşinize yarayabilecek bazı anahtar istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçın 5'inde karşılıklı goller izledik. (KG VAR - 1,38)

- Son 14 lig maçında yenilgisi olmayan Lazio'nun, bu 14 maçının 13'ünde 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST - 1,45)

- Roma'nın son 7 lig maçının 5'i karşılıklı goller "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, "KG VAR" oldu!

Üyelerin yaklaşık %18'i karşılaşmada iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihine güvenip en az 3 gol bekleme tarafında yerini almış durumda...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Derbi öncesi iki takım kupada rakiplerine kaybetti. Bu durumun bu önemli maç öncesine gelmesi rastlantı değil. Akılların bu mücadelede olduğu kesin. Roma, Juventus karşısında iyi bir mücadele verdi. Lazio ise Napoli karşısında şanssızdı.

Ligde Lazio’nun konumu bu mücadelede Lazio’yu ön plana çıkarıyor. Fakat derbinin dünyanın her yerinde olduğu gibi favorisi yok.

Başkentin sarı kırmızılılarında Perotti'nin durumu şüpheliyken, Mkhitaryan, Zaniolo, Diawara, Pastore gibi önemli isimler sakat. Lazio’da Cataldi ve Marusic, önemli eksikler.

Taraf bahsinde tempolu ve zirve hedefi olan Lazio, avantajlı. Fakat Roma’nın ofansif oyundaki etkinliği maçı gol bahislerine kaydırıyor. Derbide goller ön plana çıkacaktır.

Öncelikli tercihim "KG VAR" bahsi olacak.

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