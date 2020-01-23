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GeriFutbol Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 00:15,Son Güncelleme:/

Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı!

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Cengiz Ünder, Juventus ağlarını böyle havalandırdı!

Roma forması giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Juventus'a harika bir gol attı.

İtalya Kupası maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, harika bir gole imza attı.

Ceza sahası dışından sert bir vuruş çıkartan Cengiz, Juventus ağlarını havalandırdı. 

İşte Cengiz Ünder'in Juventus'a attığı o müthiş gol;

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