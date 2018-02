Cengiz Ünder İtalya'yı salladı! Tarihe geçti...

Hellas Verona ile Roma ligin 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Müsabaka 14.30'da başladı. Hakem Michael Fabbri maçı başlatan düdüğünü çaldı. Karşılaşma başlar başlamaz topla buluşan Cengiz Ünder, mücadelenin 43. saniyesinde ceza sahası yayının olduğu bölgeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve Roma'yı Verona karşısında 1-0 öne geçirdi.

Genç yetenek bu golle Roma'da resmi maçında ilk golünü atmış oldu. Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder daha öncesinde hazırlık maçında ağları havalandırmıştı.

TARİHE GEÇTİ!

Aynı zamanda Cengiz'in attığı bu gol, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.

Roma Kulübü Cengiz'in golünü Twitter'dan böyle verdi

This is what it feels like to score your first goal for Roma! 🐺

#ASRoma #VeronaRoma @cengizunder pic.twitter.com/izk10CfjLH