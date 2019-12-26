Cengiz Ünder döndü! O fotoğraf...
Kariyerine Roma'da devam eden milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Noel tatilini fırsat bilerek memleketi Sındırgı'ya geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini fırsat bilerek Türkiye'ye döndü.
Türkiye'ye gelen genç futbolcu, ayağının tozuyla memleketi Sındırgı'ya geçti. Ünder, köyünün bakkalında çay içerken fotoğrafını paylaştı.
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya gelmişti.
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