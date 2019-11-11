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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 01:45, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder denedi ama olmadı!

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Cengiz Ünder denedi ama olmadı!

İtalya Serie A 12. hafta mücadelesinde Roma, deplasmanda Parma'ya 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, son dakikalarda fırsatlar yakalasa da değerlendiremedi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Parma'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, Roma kalesinde daha tehlikeli pozisyonlar yakalasa da devre arasına golsüz beraberlikle girildi.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada gelişen atağında, oyuna 45. dakikada dahil olan Mattia Sprocati, Parma'yı 1-0 öne geçirdi.

Oyuna 65. dakikada Javier Pastore’nin yerine dahil olan milli futbolcu Cengiz Ünder ile son dakikalarda fırsatlar yakalayan Roma, bunları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın son anlarında Parma, 90 3. dakikada Andreas Cornelius ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla, son 3 haftadır maçlarını kazanarak çıkış yakalayan Roma'nın galibiyet serisi Parma deplasmanında sona erdi. 22 puanda kalan sarı-kırmızılı başkent takımı, 3. sırada girdiği 12. hafta sonunda puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi.

Ev sahibi Parma ise aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkartarak, 8. sıraya yükseldi.

Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kırmızı kart cezalısı olduğu için Parma maçı kadrosunda yer almadı.

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