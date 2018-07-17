Cengiz Ünder, De Bruyne ve Coutinho’ya özel tasarım

Woodman, tasarımı şöyle tanımlıyor: “Hemen hemen her ayağa uyacak kadar esnek, ancak şeklini koruyan, aşırı esnemeyen ve ayağı sıkmadan saran bir malzeme olan Quadfit ile örgü iç yüzeyli bir krampon geliştirdik.”

Kramponun bu özelliği dışarıdan fark edilmese de, etkisini hemen gösteriyor. Woodman; “Futbolcular, yeni kramponlarını giyerek açmanın zorluğuna yabancı değiller. Ancak PhantomVSN ilk andan itibaren maça çıkmaya hazır.”

Quadfit’in bu performansının altında yatan sebep, normal örgü materyaller gibi kısıtlı bir esneme payına sahip olmaması. Liflerin yönelimi ve aralarındaki boşlukların yanı sıra dört farklı yönde uzanan iplikler futbolcunun ayağını sararak her yönden destek sağlıyor. Bu boşluklar, ayağın yükünü eşit olarak dağıtıp sürtünmeyi azaltıyor. Sonuçta ortaya farklı ayak yapılarına uyum sağlayabilen bir krampon çıkıyor.

PhantomVSN’in daha önce görülmemiş bir diğer özelliği ise, adının hakkını veren Hayalet Bağcık sistemi. Woodman bunu şöyle açıklıyor: “Yoğun araştırmalar yaptık, sporcularla konuştuk ve topladığımız verileri laboratuvarda inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar, her oyuncunun ayağını tam da kendi istediği gibi saran bir bağcık sistemine işaret etti.”

Geleneksel bağcıkları geride bırakan hayalet bağcıkların ayağa temas ettiği noktaları en aza indiriyor ve bağcıkların ayağın tümüne eşit baskı uygulaması sağlanıyor. Bağcıklar, ayağın topla temas ettiği yüzeyin düz kalmasını sağlamak amacıyla, kramponların içine sıkıştırılabiliyor. PhantomVSN’in yapısındaki yenilikler, top kontrolünü en üst düzeye çıkarmak için geliştirilen dokulu bir Nike Flyknit üst yapısının içinde gizli. Kramponların ayağın orta kısmına denk gelen bölümünde göze çarpan üçgen şekilli dokunun tasarımında, Nike Spor Araştırma Laboratuvarı’nın (NSRL) top kontrolüne ilişkin topladığı veriler kullanıldı. “Bu üçgen, ayağın üç önemli kemiği olan topuk, aşık ve tarak arasındaki alanı kaplıyor. Araştırmalarımız, bu bölgenin top kontrolü için hayati bir öneme sahip olduğunu gösteriyor.”

NSRL’ın yaptığı testler, bu üçgenin topa temas eden noktası ne kadar alçaktaysa, topu sürmeye başlarken futbolcunun top kontrolünün de o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kramponların tasarımında halı saha mücadelelerinin de belirleyici olduğunu belirten Woodman; “Bu tasarımın hedefi, dar alanda hızla yön değiştirebilen ve hücum hatlarını sahadaki diğerlerinden önce gören oyuncular. Bu sporcular bariz bir pozisyon olmayan anlarda bile rahat hareket ediyorlar ve ayaklarında topla çok yönlü hamleler yapmaya alışkınlar.”

PhantomSVN’nin tasarımında halı saha futbolunun büyük rol oynadığı düşünüldüğünde, kramponların NikeReact darbe emici ve sokak futbolunun sertliğine uygun, darbeye dayanıklı üst kısım gibi Nike’ın mevcut teknolojilerini bünyesinde barındıran bir halı saha versiyonu da geliştirildi. PhantomVSN’nin çivili versiyonunda, hızlı çok yönlü hareketi desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir çivi dizilimi kullanılıyor. Kramponun çivileri, ayağa gereken bölgelerde daha gelişmiş destek sağlayan hafif ve esnek bir taban üzerine yerleştirildi. PhantomVSN’nin hem çivisiz hem çivili versiyonları da, All Conditions Control (ACC) kaplaması sayesinde tüm hava koşullarında kullanılmaya uygun olacak şekilde tasarlandı.

PhantomVSN ile sahaya çıkmaya hazırlanan Nike yıldızlarının listesi oldukça kabarık. Bunlar arasında Philippe Coutinho, Kevin De Bruyne, Mallory Pugh, Fran Kirby ve Cengiz Ünder gibi isimler de bulunuyor.