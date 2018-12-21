Cengiz Ünder, Cristiano Ronaldo'ya karşı! iddaa'nın favorisi ise...
İtalya Serie A'da haftanın maçında Juventus, Roma'yı konuk ediyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- İlk 16 haftada sadece 1 kere puan kaybeden (vs Genoa 1-1) Juventus, en yakın rakibinin 8 puan önünde liderlik keyfi yapıyor.
- Joao Cancelo ve Andrea Barzagli sakat, Juan Cuadrado'nun durumu maç saati netleşecek.
- Hücum hattında Cristiano Ronaldo'nun yeri garanti, yanında Dybala ve Mandzukic'in oynamaları bekleniyor. Douglas Costa ve Bernardeschi de formaya göz kırpıyor.
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- Stephan El Shaarawy dışında eksik yok. Edin Dzeko ve Daniele De Rossi takımla çalışmalara başladı ama ilk 11'de olmaları beklenmiyor.
- Allianz deplasmanında oynadıkları son 3 lig maçında Juventus'a aynı skorla, '1-0' kaybettiler.
- Bu sezon deplasmanda da pek başarılı bir Serie A sezonu geçirdikleri söylenemez. 8 maçın sadece 2'sini kazanabildiler, son 4 deplasmanda galibiyetleri bulunmuyor.
- Ligdeki ilk 16 maçın 14'ünde süre alan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, kritik maça da ilk 11'de başlayacak. (14 maç - 2 gol - 4 asist)
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