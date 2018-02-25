Cengiz Ünder coştu! Dünya onu izliyor...
İtalyan devi Roma'da son haftalarda gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun gündemine oturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
Roma'da son haftalarda gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun büyük beğenisini kazanan Cengiz Ünder ile ilgili dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı.
Başkent ekibiyle çıktığı son 5 maçta 4 gol birden atan milli futbolcunun sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısında da patlama yaşandığı öğrenildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk golünü attığı Verona maçına gelinceye kadar Instagram'da tam 158 bin 325 takipçisi bulunan Cengiz, şu anda ise yaklaşık 282 bin takipçiye sahip.
Devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen yıldız oyuncu, böylece takipçi sayısını kısa bir süre içinde neredeyse ikiye katlamış oldu. (Fanatik)
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