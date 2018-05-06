Cengiz Ünder, Cagliari deplasmanında ilk 11'de olacak mı?
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a elenen Roma, gözünü Serie A'ya çevirdi. Cengiz Ünder'in son durumu nasıl? İşte detaylar...
Cagliari
- Düşme hattının 2 puan üzerinde olan Cagliari, son 7 lig maçında sadece 1 kere kazanabildi.
- Stoper Leandro Castan ve orta sahadan Luca Cigarini cezalı.
- Savunma kurgusunda yer alan Filippo Romagna ve Fabio Pisacane de maça yetişemeyebilir.
- Andrea Dessena sakat, Joao Pedro ise doping yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.
Roma
- Stoper Juan Jesus cezalı.
- Kevin Strootman ve Diego Perotti sakat.
- Daniele De Rossi'nin maça yedek başlaması, Cengiz Ünder'in ise ilk 11'deki yerini geri alması bekleniyor.
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