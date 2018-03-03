Cengiz Ünder attı, Roma ateşlendi
İtalya Serie A'da Napoli evinde Roma'yı ağırladı. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in 72 dakika oyunda kaldığı ve 1 gol attığı maçta Roma, Napoli'yi deplasmanda 4-2 yendi.
İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli sahasında Roma'yı konuk etti.
Lorenzo Insigne'nin 6. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Napoli, 1 dakika sonra Cengiz Ünder'in golüne engel olamadı. Genç yıldız fileleri sarsarak son 6 maçında 6. golüne imza attı.
Roma, Dzeko'nun 26. ve 73. dakikalarda, Perotti'nin 79. dakikada attığı golle 4-1 öne geçti.
Ev sahibi Napoli, Mertens'in 90+2'de attığı golle skoru getirse şampiyonluk yarışındaki kritik maçta puan kaybını önleyemedi.
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