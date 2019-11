Cengiz Ünder: Allah büyük!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder, 19 dakika sahada kaldığı Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in sözleri şu şekilde;

Eski takımıma karşı oynamak benim için çok önemliydi. Sonuçta buradan Roma'ya transfer oldum, benim için çok özel bir andı. Başakşehir ile birlikte çıkmamızı isterim, bugün biz kazandık, umarım onlar da son maçı kazanı ve birlikte çıkarız. Gayet iyiyim, çok da formdayım. Her zaman iyi şeyler yaptım, takımıma gol ve asistlerle katkı sağladım. Performansım yükseliyor, tekrardan 11'de başladığımda da bunu herkes anlayacak. Şu an Avrupa'nın önemli kulüplerinden birindeyim, gerçekten iyi şeyler yapmak istiyorum, ondan sonrasında Allah büyük. Şu anda takımıma konsantre olup, bir an önce formama ulaşmak istiyorum. Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası'nda iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum.Çağlar bana Başakşehir'in çıkacağını söylemişti kura çekiminde. Otovüsteydim kurada, çıkınca çok mutlu olmuştum, Altınordu'dan sonra her şeyin başladığı yerdi burası. Tekrar burada oynadığım için mutlu oldum.