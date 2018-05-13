Cengiz Ünder 15'inci kez...
Önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyen Roma, gece sonunda şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan Juventus'u konuk ediyor. Gözler milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in üzerinde olacak!
Roma
- Kostas Manolas riske edilmeyebilir.
- Diego Perotti ve Kevin Strootman kadroda, Cengiz Ünder 15'inci kez ilk 11'de olacak.
- Bu sezon, ligde, 14 maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz, 7 gole imza attı.
- Inter dün, Sassuolo'ya kaybedince, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılmayı garantilediler.
Juventus
- Juan Cuadrado cezalı, sağ tarafta Stephan Lichtsteiner forma giyecek.
- Mattia de Sciglio ve Giorgio Chiellini sakat.
- Olimpiyat Stadı'nda alacakları 1 puan, matematiksel olarak şampiyonluklarını ilan etmelerini sağlayacak.
Cengiz Ünder'in maçı saat 21:45'te CANLI YAYINLA Nesine.com'da, kaçırmayın!
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